Patricio Cabrera se sorprendió con el estatus de leyenda del Dakar

A pocas horas del inicio de la 45ª edición del Rally Dakar en Arabia Saudita, el piloto chileno Patricio Cabrera afina detalles de su décima incursión en la máxima prueba cross-country del mundo.

El oriundo de Coyhaique completará una década en el Dakar, lo que le permitió adquirir estatus de Piloto Leyenda. Y esa condición le ha permitido disfrutar de otra manera los días previos a la carrera, sorprendiéndose de la recepción que tiene entre el resto de los corredores.

"Estoy muy feliz por el hecho de ser un Piloto Leyenda. Me he llevado una sorpresa al llegar acá, puesto que gran parte de los pilotos de la categoría Motos me identifican, me reconocen y varios me piden consejos. Y en mi equipo, Rieju, también me validan mucho, toman y respetan mi opinión debido a tantos años en el Dakar", precisó el piloto que irá en esta ocasión con el número 35 y quien ya realizó los trámites y estuvo en el shakedown de la competencia.

Respecto del reencuentro con otros pilotos, Cabrera precisó que "el título de Leyenda acá en el Dakar es muy importante, ya que se trata de una carrera donde prima la experiencia. No solo es una competencia rápida, sino que existen una serie de detalles administrativos, por lo que varios se me acercan para que los guíe en ese sentido, y no solo pilotos de Sudamérica, sino que de otras partes del mundo también".

Por último, Cabrera adelantó lo que se viene desde mañana, comentando que "la organización del Dakar acá en Arabia Saudita me ha tratado muy bien este año, así es que estoy contentísimo con la recepción y esperando que parta pronto la carrera, que se iniciará mañana con un prólogo de 13 kilómetros. Todo empezará muy temprano, a las 06:30 horas estaremos saliendo las motos y será el inicio de un nuevo Dakar que esperamos disfrutar al máximo", finalizó el piloto que representa a la Patagonia chilena.