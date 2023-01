Patricio Cabrera superó serios problemas y se acercó al top 20 del Rally Dakar

Un día de enorme exigencia se vivió en la sexta etapa del Rally Dakar. A pesar de que la especial se acortó en 100 kilómetros, debido a las malas condiciones climáticas, los pilotos debieron extremar recursos y apelar al máximo de fuerza para completar la ruta que finalizaba en el campamento de Riyadh. Es lo que le tocó experimentar a Patricio Cabrera en esta sexta jornada cronometrable. El coyhaiquino sufrió diversos problemas e incluso debió superar una caída para llegar a la meta en un excelente 20° lugar de la categoría Rally 2, con un tiempo de 4:4'22'', a 39'02'' del ganador de la jornada, el francés Romain Dumontier.

Con esto, el piloto chileno del equipo Rieju y representante de JMC en la máxima prueba subió otro peldaño en la tabla general de la categoría para pilotos privados y se ubicó 21° con un tiempo de 34:10'09''.

"Fue un día muy largo. Anduvimos en total unas 13-14 horas, fue una especial muy buena para mí, me sentí muy cómodo y logré alcanzar al grupo con el que he andado en casi todos mis Dakares", precisó Cabrera al llegar al campamento.

Respecto de los inconvenientes que le tocó dejar atrás en la sexta etapa, el patagón precisó que "debido a los golpes con la moto, se me cortó un eje, pero por suerte pude sujetarlo con una cinta y así poder continuar en carrera. Y después en el enlace de más de 300 km, tuve una caída por culpa de auto, ya era de noche, estaba lloviendo y no se veía mucho, pero por suerte no fue grave y pude llegar sin inconvenientes a un parque cerrado que estaba totalmente inundado", finalizó el corredor nacional.

Para mañana, lo que se esperaba otra jornada extenuante para los pilotos, tuvo una modificación por parte de la organización y se informó que la séptima etapa entre Riyadh y Al Duwadimi se cancelará en la categoría Motos y Quads, debido a los problemas meteorológicos vividos y el nivel de cansancio observado entre los pilotos de la categoría.

De esta manera, la carrera para estas categorías continuará el domingo 8 de enero con la etapa 8 reprogramada, o sea, con la especial de la etapa 7 del recorrido inicial, pero reducida a 345 kilómetros.