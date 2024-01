Tomás de Gavardo avanzó en la clasificación pese a estado gripal

El chileno Tomás de Gavardo (Bas World KTM Racing), mostró una mejora notable en la Etapa 2 del Rally Dakar 2024, pese a continuar con un estado gripal, logró ascender nueve posiciones en la clasificación general con respecto al día anterior.

El vencedor de este domingo fue el iquiqueño José Ignacio Cornejo, con 4h24'17''. El huelquino se ubicó en el puesto 54 a 02h49'33'' de su compatriota. En la general avanzó al lugar 54 a 02h49'33'' del líder, el botsuano Ross Branch con 09h50'05''.

En la categoría Rally 2 para pilotos privados, el triunfador fue el francés Jeanloup Lepan con 4h40'41". Tomás ocupó el lugar 28° a 56'14'' del ganador. El también nacional John Medina fue 58° a 01h43'20" del puntero. En la general de Rally 2, De Gavardo aparece 32° a 02h23'50" del líder, el francés Romain Dumontier con 10h15'48". John Medina está 68° a 04h26'35".

En la división Junior, donde también está inscrito el piloto de 24 años, fue segundo a 40'58" del ganador, el polaco Konrad Dabrowski con 04h55'57". En la general de la categoría, Tomás está tercero a 01h41'50" del puntero Dabrowski, y a 10 minutos del segundo, el chino Fang Xiangliang.

"Los primeros 300 kilómetros fueron bastante rápidos que me acomodaron a mi estilo de andar. Pese al resfrío que tengo, quedé conforme con el resultado que fue mejor que el del sábado. Aún no puedo andar a mi ritmo por las molestias típicas de la gripe. Espero mañana estar mejor para tener el resultado que me impuse que es estar entre los primeros 50 en la general, es decir, mejorar lo que hice en 2023", manifestó el piloto Junior.