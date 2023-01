Tomás de Gavardo: No estoy conforme con los resultados, sé que puedo dar más en el Dakar

Cumplida la primera mitad del Dakar 2023, el debutante Tomás de Gavardo (Bas World KTM Racing Team) manifestó su disconformidad con los resultados que ha tenido, apuntando por una mejoría en la categoría Rally 2 para pilotos privados.

Realizadas ocho etapas, menos la séptima que fue cancelada, De Gavardo aparece en el lugar 34° en la clasificación general de Rally 2 y 55° en la tabla completa de las motos incluidos Rally GP.

"No estoy conforme con el resultado porque sé que varios de los que van delante de mí no son mejores, pero es mi primer Dakar y el objetivo es llegar a la meta, por lo tanto me debo cuidar. Por otro lado, estoy contento de llegar a este punto con la moto entera y sin mayores problemas físicos, salvo algunos golpes típicos por más de alguna caída", confiesa el piloto de 23 años.

El de Huelquén tenía varios cientos de kilómetros de recorrido en diferentes fechas de la Copa del Mundo de Bajas tanto en Europa como en Medio Oriente, sin embargo, el Dakar lo ha sorprendido.

"Por opinión de los que saben, éste ha sido un Dakar súper duro. Personalmente, nunca pensé que iba a ser tanto, especialmente por las lluvias y la cantidad de accidentados que he visto que me han hecho replantear muchas cosas... De pronto parece que estuviera en una guerra por la cantidad de helicóptero que sobrevuelan sobre nosotros", comentó el piloto sobre su primera experiencia dakariana en ruta.

Pronto a iniciar la segunda parte del Dakar, De Gavardo pretende cruzar la línea final de la meta el próximo domingo en Dammam: "Hasta ahora he tenido buenas sensaciones, me encuentro bien físicamente. La idea es terminar la prueba y tener una buena base para los próximos Dakar que pueda correr".

Otro de los factores que lo han motivo a seguir hasta el final es la presencia de su hermano Matteo (21), quien estudia en Barcelona (España) mecánica de motos.

"Matteo ha sido muy importante en esta carrera. Siempre está al lado mío cuando parto y me recibe a la llegada al campamento. Se preocupa que todo funcione bien. Para mí es súper importante que esté acá", sentenció.

Este martes 10 comenzará la segunda semana de la competición con la Etapa 9 entre Riyadh y Haradh con 359 kilómetros de especiales y un enlace de 328.