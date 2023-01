Tomás de Gavardo terminó la décima etapa en buen lugar pese a problemas de su motor

Una pareja actuación tuvo Tomás de Gavardo (Bas World KTM Racing Team) en la categoría Rally 2 para pilotos privados, logrando igualar en la Etapa 10 su mejor posición en la jornada con un 29° lugar a 32'21 del ganador y siguiendo 34° en la serie general.

No le fue fácil al competidor de 23 años recorrer los 114 kilómetros por las dunas del Empty Quarter, luego de que el motor de la KTM 450 Rally Réplica le obligó a bajar el ritmo tras calentarse a partir del kilómetro 20.

El vencedor de la categoría fue el experimentado sudafricano Michael Docherty, quien ha dado la vuelta al mundo gracias a su participación en diferentes campeonatos de motocross en Estados Unidos y Europa. Arraigado desde hace 3 años en los Emiratos Árabes Unidos, practicó el rally raid asiduamente y durante la jornada de este miércoles se adjudicó la prueba con 1:44'30", superando al líder de la general, el francés Romain Dumontier por 4'20".

En la general, el 'galo' es primero con 37 horas 23 minutos 14 segundos, seguido del italiano Paolo Lucci a 31'48". El representante de Huelquén se ubica 34° en la general a 10:49'28". El otro chileno en competencia, Patricio Cabrera, fue 15° en la etapa y está 21° en la tabla final a 7:46'40" del puntero.

"Me dejó preocupado lo del motor, ahora será revisado. Ojalá no sea nada grave para continuar la carrera como lo he estado realizando. El punto es que mañana (jueves) es la etapa maratón y ahí no habrá asistencia de los mecánicos. Espero tener buenas noticias pronto", confesó con preocupación Tomás de Gavardo.

La Etapa 11 de este jueves consta de 426 kilómetros, de los cuales 275 serán de especiales y será la esencia misma del Dakar que se transformará en una prueba de resistencia extrema. El escenario natural ofrecerá una mezcla de arena de todos los colores en una jornada agotadora a través de las dunas. La gestión del vehículo será la clave y todo dependerá de los pilotos.