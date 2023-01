Tomás de Gavardo terminó la primera parte del Dakar con ganas de ir por más

Tomás de Gavardo (Bas World KTM Racing Team) continúa firme en la medianía de la clasificación general y en las etapas del Dakar. En la octava jornada acabó en el lugar 34° en ambas tablas, con un ritmo parejo y seguro sobre la KTM de 450cc en la categoría Rally 2 para competidores privados.

El vencedor de los 823 kilómetros de recorrido, de los cuales 345 fueron de especiales, fue el sudafricano Michael Docherty con 3 horas 54 minutos 18 segundos, llegando el chileno a 1:11'50 en el lugar 34°. El otro piloto nacional, Patricio Cabrera, arribó 18° a 49'06 del ganador.

Líder de la competencia continúa siendo el francés Romain Dumontier con 32 horas 09 minutos 30 segundos. El Junior Tomás de Gavardo está 34° en la clasificación general a 9:27'41. En tanto Cabrera se ubica 21° a 6:44'03" del puntero.

"La etapa fue muy variada. Partimos en una ruta con rocas, luego sobre piedras de laja, mezclada con rocas volcánicas. Después se abrió con zonas de arenas y dunas. Me sentí bien en los 345 kilómetros, no tuve caídas. Sin embargo, en una curva que la corté de forma rápida, pasé a llevar una rama con espinas, enterrándome una que me tocó un tendón. Ahora se viene el día de descanso para recuperar fuerzas y poder terminar las últimas seis etapas de la mejor forma posible", comentó animado el huelquino.

Este lunes 9 todos los pilotos (Motos, Quads, SSV, Autos, Camiones y Dakar Classic) se tomarán un descanso para reiniciar el martes 10 la parte final del Dakar con seis etapas curiosamente cortas, salvo la del martes con 439 kilómetros de especiales.