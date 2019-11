Pablo Quintanilla: Me disculpo si ofendí a algún indio o indígena

El piloto nacional Pablo Quintanilla realizó una publicación en sus redes sociales ofreciendo disculpas a "indios e indígenas" por haber calificado así a los manifestantes que provocaron daños en locales comerciales de Reñaca durante el domingo.

El deportista nacional se llenó de críticas en redes sociales por sus publicaciones tratando de "indios" a los manifestantes y pidiendo a Sebastián Piñera sacar a los militares a las calles nuevamente, algo de lo que no se retractó.

En su extensa publicación, Quintanilla expresó: "Quiero aclarar un asunto que ha generado muchos comentarios en redes sociales. Lamento mucho haber calificado de "indios" a los delincuentes y vándalos que ayer saquearon y arrasaron con Reñaca, el lugar en que vivo hace más de 20 años".

"Los indios e indígenas, como razas originarias, merecen todo mi respeto y me disculpo si he ofendido a alguno de ellos. Pero no puedo callarme al ser testigo del lumpen que aterroriza a las personas, que arrasa con mi cuidad, que daña, roba y saquea a plena luz del día, manchando y opacando la causa por la cual los chilenos se están manifestando", agregó.

En esa línea, el piloto agregó: "Pido respeto por los diferentes puntos de vista y no dejo ser un chileno como cualquiera que se sintió asustado y acorralado en medio de la delincuencia. Todos tenemos el derecho de pedir mejores condiciones de vida, igualdad y oportunidades. Todos estamos en una situación estresante y estoy totalmente de acuerdo que el Gobierno tiene la responsabilidad de actuar frente a las peticiones de los chilenos".

"Vengo de una familia trabajadora, en donde con mucho esfuerzo ha logrado salir adelante, por lo mismo me dio mucha impotencia y rabia ver la destrucción del esfuerzo y trabajo de muchas familias", agregó.

Finalmente, indicó que solo quiere "vivir en un país donde las reglas sean respetadas, por eso llamé al Presidente y a los militares para que paren con este caos descontrolado en el que estamos viviendo. Nuestros actos dicen más que nuestras palabras".

Otro motociclista que se expresó negativamente hacia las manifestaciones fue Jorge Diez, quien publicó ofensivos mensajes en sus historias de Instagram.