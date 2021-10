Tomás de Gavardo competirá en la 33ª edición de la Baja Todo Terreno Dos Vinhos de Portugal

La segunda competencia internacional de la temporada disputará este fin de semana el chileno Tomás de Gavardo (Coliseo-Gold Connect-ZX Autos) durante la 33ª edición de la Baja Todo Terreno Dos Vinhos de Portugal, donde toman parte 37 pilotos de Motos, además de las categorías Autos, Side by Side y Quads, que largó este viernes con el Prólogo.

El piloto de 22 años, que está corriendo en una KTM 450cc Rally, debió adaptarse rápidamente a la diferencia horaria, pues se presentó en el lugar del Prólogo a menos de 24 horas de haber tocado tierra portuguesa, clasificando en el duodécimo lugar en la serie TT2 para motos de hasta 450cc, con 3 minutos 58 segundos 6 décimas para los 5 kilómetros de recorrido. En la clasificación general se ubicó 25°.

“Literalmente, me bajé del avión y me subí a la moto. No tuve tiempo de probarla, pero lo importante es que ya estoy acá y me sentí bien en el Prólogo. Soy el único que está compitiendo en una moto de rally, ya que el resto lo hace en una máquina de Bajas, que tiene otras características que se ajustan a este tipo de pruebas, pero la idea es colocarme la moto para el Rally de Marruecos, para adaptarme a ella y entrenar”, indicó