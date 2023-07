Jorge Martínez y Patricio Muñoz festejaron en lo alto del Rally Biobío-Santa Juana

La región de Biobío, concretamente la comuna de Santa Juana, albergó la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Rally, que vio a Jorge Martínez y Patricio Muñoz como los grandes ganadores en el exigente recorrido.

Martínez se impuso en el RC2 (1.44m24.6sg) con una gran ventaja entre la primera y octava especial. Emilio Fernández se alzó con el segundo puesto, tras una dura batalla con el campeón defensor Alberto Heller, quien sufrió un pinchazo que lo relegó hasta el sexto puesto. Pedro Heller cerró el podio.

"Estoy muy feliz de volver a la senda de los triunfos. Hoy pasamos un pequeño susto cuando pinchamos un neumático en el quinto tramo, pero en general fue un gran rally para nosotros. Como dice mi navegante Alberto Álvarez, no somos tan buenos cuando ganamos ni tan malos cuando abandonamos. Esta carrera nos deja muy motivados", dijo el piloto, que se alistará para viajar a Estonia de cara a una nueva estación del Mundial.

Una de las imágenes dramáticas fue el aparatoso volcamiento de Gerardo Rosselot en el tramo 2. El auto terminó seriamente afectado, pero el propio piloto llamó a la calma, pues ni él ni el navegante Marcelo Brizio resultaron heridos. "Cometimos un error en la hoja de ruta, marcamos mal una curva", explicó Rosselot.

En cuanto al RC4, Muñoz (1:54m29.2sg) logró su primera conquista en la temporada, con una solidez que le permitió superar al líder de la tabla, Tadeo Rosselot, que remó desde atrás en el circuito luego de un turbulento arranque. Mario Parra arribó tercero.

"Me tenía mucha confianza para esta carrera, ya que los caminos de estas zonas me acomodan demasiado. Hicimos una muy buena fecha junto a mi navegante Micky Recalt. No cometimos errores y terminamos llevándonos la victoria en una prueba que nos da mucha confianza", indicó Pato Muñoz.

La siguiente estación del calendario nacional volverá a la región de Ñuble, específicamente a Quillón, para la quinta jornada, a disputarse entre el 18 y 19 de agosto.