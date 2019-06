Samuel Israel fue nombrado piloto revelación del Gran Premio de Ovalle de Rally Mobil

El piloto del Team Citröen Monster Energy Rally Team fue nombrado piloto revelación del Gran Premio de Ovalle, del Rally Mobil, donde terminó tercero en la categoría R5.

El joven conductor recibió el reconocimiento por su asombroso desempeño y porque a pesar de tener poco kilometraje con su auto, se mantuvo siempre en los puestos de vanguardia.

"Confío en mí y en todas las categorías en las que he estado he llevado los autos muy rápido. Todos han dicho, y también concuerdo, que la tracción integral es más fácil de llevar que la tracción delantera, creo que por eso también he logrado rápidamente llegar al ritmo. Sé que todavía no llego al ritmo de la punta, pero hemos hecho un gran avance", declaró.

Samuel Israel es el campeón vigente de la categoría R3 y dio un salto a la R5.