Niño que se viralizó por ser víctima de bullying tuvo una emotiva aparición en un partido de rugby

Durante los últimos días se hizo viral un triste video en el que un niño de nueve años llamado Quaden Bayles decía que quería suicidarse tras sufrir bullying debido a su condición de enanismo.

Afortunadamente todo pasó de la tristeza a la alegría, ya que fue invitado este sábado para salir a la cancha en un partido de rugby en Australia.

El menor ingresó con el balón en sus manos y liderando al grupo de jugadores del Indigenous All-Stars en el Estadio Robina en Queensland.

Fue el propio capitán del equipo quien realizó la invitación a Quaden, con el mensaje "Te respaldamos y apoyamos, amigo".

El Indigenous All-Stars enfrentó al Maori All-Stars, ante un recinto que se repletó con nueve mil personas que corearon en todo momento el nombre del niño.

