Selknam se reencontró con los triunfos y venció a Cobras

En un ajustado partido, el equipo chileno de Selknam se reencontró con las victorias y venció este sábado como visitante a Cobras de Brasil por 20-30 en duelo válido por la segunda fecha del Súper Rugby de las Américas.

El elenco nacional hizo una sólida primera mitad y se fue al descanso en ventaja de 3-24.

El argentino Nicolás Roger (un penal y tres conversiones), Clemente Saavedra (try), Tomás Dussalliant (try) y Salvador Lues (try) marcaron para el elenco nacional.

En el segundo tiempo, los brasileños reaccionaron y vulneraron a la defensa chilena, que sólo encontró la meta contraria gracias a dos penales del propio Roger.

El cuadro nacional llegó a los 4 puntos y se ubicó quinto en la tabla de posiciones a la espera de jugar la próxima semana ante Peñarol.