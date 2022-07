El penal de Santiago Videla que selló la clasificación de los Cóndores al Mundial

Santiago Videla anotó un histórico penal que clasificó por primera vez en su historia a los Cóndores al Mundial de Rugby, que se va a llevar a cabo entre septiembre y octubre de 2023 en Francia.

Faltaban pocos minutos para el final y Videla se hizo cargo del lanzamiento en Chile, para quedar por única vez en ventaja en toda la serie (remontando un 19-0 en la revancha) y de ahí en más, aguantar con todo el 31-29 final (triunfó por uno en el global).

Revisa el histórico momento:

Chile take the lead thanks to a penalty from Santiago Videla. They're currently going to the World Cup!#USAvCHI pic.twitter.com/QRedFo4FdV