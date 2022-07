Los Cóndores cayeron ajustadamente ante Estados Unidos y dejaron abierta la serie de repechaje

Los Cóndores cayeron ajustadamente ante Estados Unidos, por 21-22, en un historiado partido en el Estadio Santa Laura, y dejaron abierta la serie de repechaje para el Mundial de Francia 2023.

El encuentro se jugó bajo una intensa lluvia, que no se detuvo en ningún momento del partido, que incluso provocó un corte de luz, que tuvo detenido en el segundo tiempo el juego.

Chile comenzó muy nervioso, cometiendo cinco penales en el arranque del compromiso y poniéndose rápidamente 7-0 abajo, causando molestia en el equipo técnico, ya que claramente no era lo planificado.

No obstante, mediante dos conversiones entre los postes, la escuadra nacional acortó distancias y se fue al descanso con un punto de desventaja, pero con la sensación de una evidente mejoría.

Tras el descanso, Chile superó un nuevo arranque difícil y con un gran try de Rodrigo Fernández y después otra conversión entre los postes, de Santiago Videla, el elenco de Pablo Lemoine se puso en ventaja por primera vez en el partido con un marcador de 14-12.

No obstante, en el mejor momento de los criollos falló la electricidad y se detuvo el compromiso por más de 20 minutos, causando un perjuicio en los locales en el regreso, que le significó perder la ventaja y quedar abajo por ocho puntos.

Pero, los dirigidos por Lemoine jamás se rindieron, logrando descontar con un esforzado try y otra conversión, terminando solo un punto abajo y quedando con la expectativa para la revancha.

Tras el compromiso, el entrenador Lemoine dijo en ESPN: "Pasó por el tema individual, si hay jugadores que no controlan ese tema es muy difícil jugar a este nivel. Sabíamos lo que no debíamos hacer y lo hicimos. Es difícil jugar a este nivel si cometemos estas indisciplinas. No me gusta perder y no vinimos a perder".

El capitán, Martín Sigren, señaló por su parte: "El partido fue durísimo. Sabíamos que si hacíamos sobre 10 penales iba a ser complicado, y así fue. Las condiciones fueron complicadas por la lluvia. La serie está abierta y vamos a ir a buscarla".

La vuelta será el próximo sábado en Denver, a 1.6000 metros de altitud, aunque el equipo nacional se aclimató en Calama hace algunas semanas.