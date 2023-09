Los Cóndores se despidieron del Mundial de Rugby con una digna presentación ante Argentina

El equipo chileno de Los Cóndores dijo adiós este sábado a una histórica participación en el Mundial de Rugby de Francia, al caer en una digna presentación por 5-59 ante Los Pumas de Argentina en la cuarta fecha del Grupo D del certamen.

La escuadra nacional se despide del magno evento de la ovalada sin haber podido festejar victorias, pero con la enseñanza que les dejó esta primera presencia en una zona que compartió con potencias como Japón, Samoa, Inglaterra y los propios argentinos.

Tras unos primeros minutos de duda, de tanteo entre ambos equipos, el partido se desarrolló esencialmente en el campo de Chile, que se defendió mal que bien para tratar de contrarrestar la distancia en nivel que existe entre ambos equipos.

Los dirigidos actualmente por Pablo Lemoine no tenían triunfos previos ante Los Pumas y en el primer duelo en un Mundial entre ambos el resultado ofrecía pocas dudas, sobre todo por las urgencias de los Pumas, penalizados por su mal inicio ante Inglaterra, pero que han ido enderezando hasta llegar al duelo final con opciones de clasificación.

Tardaron nueve minutos en abrir la defensa de Los Cóndores gracias a una buena jugada nacida de un saque lateral que permitió a Nicolás Sánchez encarar con terreno, fintar, romper las líneas, salvar un placaje e incrustarse en el área rival.

El propio Sánchez se encargó de transformar y colocar una ventaja que él mismo agrandó en el 13 gracias a una falta.

Sin pausa, siguieron los Pumas presionando el área rival para, tres minutos más tarde, conseguir su segundo ensayo, obra de Juan Martín González, tras una penetración en torno a Petti que dejó en evidencia la debilidad chilena.

De nuevo Sánchez transformó y Argentina se tomó un cierto reposo hasta que en el 23 Agustín Creevy, quien igualó a Mario Ledesma como jugador con más partidos en un Mundial con 18, se benefició de un "maul" a cinco metros de la línea chilena para conseguir el tercer ensayo, que de nuevo se encargó de confirmar Sánchez para colocar el 24-0 en el marcador.

La salida de Juan Cruz Maillia por Lucio Cinti y una amonestación a Rodrigo Isgro frenaron algo en el empuje argentino que vio como los árbitros rechazaban su cuarto ensayo antes del descanso tras visionar las imágenes del logrado por Ayarza.

Se estiró Chile tras el descanso y Garafulic tuvo un acercamiento que no aprovechó, antes de que en el 46 Bogado lograra el ansiado cuarto ensayo en una gran jugada colectiva de los Pumas, que Sánchez transformó para colocar el 31-0.

Seis más tarde, Augusto Bohme marcó el segundo ensayo de la historia de Chile en el Mundial, tras un saque lateral que sorprendió a Argentina, pero tras visionar la jugada en vídeo fue anulado por haber adelantado el balón en el pase previo.

Fue el último conato de resistencia de los chilenos, que acabaron por bajar los brazos, superados de nuevo por una buena jugada que plantó Rodrigo Isgro en el 64 y otra de Juan Martín González en el 68, ambos transformados por Sánchez.

Un golpe de orgullo en el 73 de Tomas Dussaillant culminó un "maul" para no dejar a 0 el marcador de los nacionales.

Hasta ahí llegaron las fuerzas de la debutante, que cedió dos ensayos más, obra de Ignacio Ruiz en el 77 y de Santiago Carreras en el 79, en ambos casos transformados por este último.

- Resumen del partido:

9' Argentina: Try y conversión de Nicolás Sánchez

13' Argentina: Penal anotado de Nicolás Sánchez

16' Argentina: Maul efectivo y Juan Martín González anotó el try. Conversión de Nicolás Sánchez

23' Argentina: Try de Agustín Creevy. Conversión de Nicolás Sánchez

26' Argentina: Amarilla para Rodrigo Isgró

46' Argentina: Try de Martín Bogado. Conversión de Nicolás Sánchez. Bonus para Argentina

47' Chile: Sustitución: Salió Javier Carrasco. Ingresó Salvador Lues

56' Chile: Sustitución: Salió Augusto Böhme. Ingresó Tomas Dussaillant

64' Argentina: Try de Rodrigo Isgró. Conversión de Nicolás Sánchez

65' Chile: Sustitución: Salieron Iñaki Ayarza, Santiago Pedrero y Matías Dittus. Ingresaron Francisco Urroz, Ignacio Silva y Esteban Inostroza

68' Try de Juan Martín González para Los Pumas. Conversión de Nicolás Sánchez

69' Chile: Sustitución: Salieron Marcelo Torrealba y Javier Eissmann. Ingresaron Nicolás Herreros y Augusto Sarmiento, debutando en el mundial

*Con el ingreso de Sarmiento y Herreros, los 33 jugadores disponibles y citados, sumaron minutos en el mundial

73' Chile: TRY TRY TRY Tomás Dussaillant llegó a la zona de ingol luego de un line-maul perfecto. Sin conversión de Santiago Videla.

77' Argentina: Try de Ignacio Ruiz. Conversión de Santiago Carreras

79' Argentina: Try y conversión de Santiago Carreras