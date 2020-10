Diego Latorre la pasa mal con el coronavirus: Perdió la voz y su familia teme por una neumonía

El comentarista deportivo Diego Latorre está contagiado con Covid-19 y la está pasando mal. Su esposa Yanina, también figura televisiva en Argentina, contó detalles sobre los síntomas del ex futbolista de Boca Juniors, señalando que incluso temen por una neumonía.

"A Diego le agarró la voz, le cambió totalmente, ayer se levantó con otra voz, habla distinto. Como le pasó a Gustavo López, que le cambió la voz. No tiene olfato y tenía tomada la garganta y el pecho", explicó en Canal 13 de Argentina.

En un principio, no creían que estaba infectado, pese a que su hija estaba con coronavirus. "Creíamos que era una paranoia de él...Me dijo que estaba raro, pero no le di atención porque es hipocondríaco y siempre está por morir. Pero el domingo se levantó mucho peor".

"Estuvimos controlando eso, porque si empeora es cuando viene la neumonía y la internación. Hoy se levantó bastante mejor", aseveró la esposa de Latorre.