Francisca Crovetto en respuesta a Mañalich: Me parece insuficiente el control en el aeropuerto

La deportista, además, dijo que la cita por la que se le trató de irresponsable no fue sacada de contexto.

La deportista nacional Francisca Crovetto le respondió al ministro de Salud, Jaime Mañalich, el que la trató de irresponsable y de ser una potencial asesina de sus abuelos por ir a tomar un café en el Aeropuerto de Santiago y decir que sólo respetará 10 días de cuarentena tras llegar de Italia, esto según una entrevista concedida a Diario La Tercera.



En su cuenta personal de Twitter, la tiradora clasificada a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, dijo que el titular de la mencionada nota (En el aeropuerto me iba a tomar un café y no pasaba nada) no fueron sus palabras textuales.

"Aclaración: No es mi cita el titular de La Tercera hoy. Jamás dije eso. Llegué a Chile de una preparación en Italia con miras a los Juegos Olímpicos. Por decisión personal y apoyo de la Federación y el Miniesterio del Deporte adelantamos mi regreso por la situación del COVID-19", escribió.

"Lo que dije fue: "Si hubiese querido ir a tomarme un café lo habría podido hacer". Dentro de varios ejemplos, comentando que me parece insuficiente el control sanitario en el aeropuerto. Por venir de un país de riesgo, y luego de darte la licencia/certificado de aislamiento por 14 días, no existe explicación sobre las recomendaciones a seguir durante la cuarentena ni un seguimiento de esta", agregó.

Sobre su aislamiento, Crovetto aclaró: "Quiero contarles que estoy en cuarentena en mi casa, sola. Tomando medidas extras a las que personal sanitario me indicó en el aeropuerto. Mi novio se fue a vivir por dos semanas donde un amigo. Sacó todas sus cosas el día antes de mi llegada para no tener que encontrarnos".

Asimismo, la deportista expuso: "Tengo amigos y familia en Italia, vi y viví en carne propia lo que esta pandemia puede hacerle a una nación. Soy consciente que todos podemos y debemos ayudar a que el sistema de salud no colapse. Por esto he intentado comunicarme con las autoridades para transmitir mi experiencia en Italia y el ingreso en Chile. Para que así el control sea más drástico en post de la protección de todos. Con mucha humildad, tomando acción y responsabilidad hago esta aclaración".

Crovetto cierra su declaración con un mensaje para los chilenos: "Frenar la curva del coronavirus en Chile es responsabilidad de todos. Amo a mi país y nuestra gente, visto y compito por esta bandera y todo lo que pueda hacer para cuidar a Chile, lo haré al 1000 por ciento ¡Abrazos virtuales!".