La increíble historia del futbolista que sufrió gripe A y se arriesga trabajando como basurero

El medio Clarín en Argentina dio a conocer una increíble historia que emociona en el fútbol trasandino. Se trata de la vida de Darío Carpintero, futbolista del club Sacachispas, en la Primera B Metropolitana (tercera división), defensa de 38 años que sufrió hace unos meses la gripe A y, en plena cuarentena por el coronavirus, se arriesga en las calles de Buenos Aires trabajando como basurero.

"Llego de trabajar y ya está mi señora en la puerta con un trapo con lavandina. Me dice que deje los zapatos en un lado, que la ropa la ponga en una palangana para lavarla, que me tire alcohol, que me meta en la ducha... Pareciera que tengo sarna, pero hay que tomar recaudos. Está el miedo de llevar el virus a la casa", contó el jugador.

Además, relató que antes de que ocurriera la pandemia, estaba inactivo porque hace menos de un año sufrió una infección en el pulmón, por culpa de la alguna vez temible gripe A (H1N1 o gripe porcina).

"Supuestamente tuve gripe A. Ahí me di cuenta de que lo primero siempre debe ser la salud. Le pregunté a la médica si yo no corría riesgo al ir a trabajar ahora, pero me dijo que no, que me quedara tranquilo", relató.

Por último, Carpintero explicó lo necesaria de su labor, ya que también puede haber un brote de dengue en la ciudad trasandina.

"Todos hablan del coronavirus, que es lo más jodido, pero también está el dengue. Por eso sabemos que si nosotros no salimos a trabajar, se junta la basura y eso puede traer más dengue y se complica. No queda otra que ponerle el pecho a la situación", sentenció.