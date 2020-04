Steffi Scholtbach, pareja de Johnny Herrera, volvió a trabajar en la UCI por el coronavirus: No me podía quedar en casa

Steffi Scholtbach, pareja del arquero de Everton Johnny Herrera, es enfermera y, ante la emeregencia por el coronavirus, decidió volver a trabajar en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Según apuntó a Las Ultimas Noticias, la novia del experimentado portero nacional se enteró por un mensaje de WhatsApp que se necesitaba una "enfermera con manejo de ventilación mecánica", razón por la que decidió postular.

"Obviamente que da susto irse a los leones, pero aunque sea riesgoso, no me podía quedar en casa. Tenía que volver y ser parte de esto. Estaba nerviosa al principio, pero después me di cuenta que es como andar en bicicleta. Hay cosas que nunca se olvidan", dijo Scholtbach.

Junto a Herrera, la enfermera es madre de un niño de tres años. "Johnny está sin entrenar, así que se puede quedar con él en la casa y yo salgo a trabajar. Ahora se invierten los papeles. Mi familia me apoyó a que volviera a trabajar".

Sobre la opinión del futbolista, expresó que "Johnny estaba un poco aprensivo por el hecho de que es riesgoso. Pero nada, tengo que tomar todas las medidas posibles para evitar el contagio, y en el caso que me llegara a contagiar o me pasara cualquier cosa, tendría que pensar en un aislamiento sola".