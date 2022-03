Cientos de deportistas firmaron manifiesto en favor de la paz en Ucrania

Un centenar de deportistas internacionales firmaron un manifiesto contra la guerra en Ucrania con el que piden a todos sus compañeros que saquen la tarjeta blanca, símbolo del poder del deporte en favor de la paz.

"Esta comunidad mundial de la paz a través del deporte puede y debe jugar un papel útil en la crisis actual con iniciativas concretas, sin demora, y apoyándose principalmente en los campeones, excepcionales prescriptores de opinión", es parte del comunicado, impulsado por la organización Peace and Sport.

En su manifiesto ponen como ejemplo el abrazo que se dieron en los últimos Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing el ucraniano Oleksandr Abramenko y el ruso Ilia Burov cuando el primero ganó el oro en esquí acrobático días antes de la invasión rusa de Ucrania, lanzada el pasado 24 de febrero.

Olvidar el poder de esa imagen, según los firmantes "sería olvidar la fuerza del deporte y su capacidad para mover las líneas, sería olvidar que el deporte, por su neutralidad, equidad y universalidad, es un magnífico vector para crear el diálogo y favorecer la paz".

Entre los firmantes están el triple campeón olímpico de canoa y actual presidente del comité de organización de los Juegos de París en 2024 Tony Estanguet, el judoca uruguayo Gregory Vallarino o la rusa Alexandra Kosteniouk, excampeona del mundo de ajedrez.

"Ante la violencia de los combates, el movimiento deportivo está movilizado y pretender hacer oír su voz. Peace and Sport desea rendir homenaje al compromiso inmediato del mundo del deporte en favor de la paz", añadieron en el comunicado.

