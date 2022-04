Elina Svitolina: Los rusos y bielorrusos que estén en contra de la invasión deben poder jugar Wimbledon

La ucraniana Elina Svitolina (25ª de la WTA) se pronunció sobre la prohibición hacia los rusos y bielorrusos de jugar Wimbledon, y aseguró que quienes se manifiesten contra la invasión deben poder jugar en el césped británico.

"Los jugadores rusos y bielorrusos que se pronuncian en contra de la invasión rusa de Ucrania deberían poder competir en Wimbledon", dijo la ucraniana luego de que el miércoles, el All England Lawn Tennis Club prohibió a los jugadores de los dos países a disputar el torneo y que la ATP y la WTA describieron la decisión como "injusta", al igual que el propio Novak Djokovic.

"No queremos que se prohíban por completo", dijo la ucraniana a BBC.

"Si los jugadores no hablan en contra del gobierno ruso, lo correcto es prohibirlos. Solo queremos que hablen, si están con nosotros y el resto del mundo o el gobierno ruso. Este es para mí el punto principal. Si no eligieron, no votaron por este gobierno, entonces es justo que se les permita jugar y competir", complementó.

Svitolina, sin embargo, que no estuvo de acuerdo con la reacción de los órganos rectores a la decisión de Wimbledon y dijo que las organizaciones no habían reaccionado "tan rápido como queríamos".

"Podemos ver que ha habido sanciones para los rusos. ¿Por qué los tenistas deberían ser diferentes? No creo que tengan razón", dijo.

Con amigos y familiares todavía en Ucrania, Svitolina dijo que sus emociones hay "altibajos" y que el tenis ya no es su "enfoque principal".

"Hay muchos jugadores rusos que pueden hacer más. Puedo contar con una mano cuántos jugadores rusos y bielorrusos me han preguntado cómo estoy, cómo está mi familia, ¿todos están a salvo? Es por eso que me siento un poco triste por esta situación. Personalmente, algunas personas deberían hacer un poco más de lo que han hecho. Es misterioso. La forma de ser de los jugadores rusos y bielorrusos es muy, muy triste. Somos colegas que nos vemos todas las semanas, por lo que es impactante ver este cambio tan rápido", expresó.