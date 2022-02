Ex entrenador de AS Roma "atrapado" en Kiev: Rezamos para que no nos caiga una bomba encima

El entrenador portugués Paulo Fonseca, ex Roma y residente en Kiev, informó con desesperación que se encuentra atrapado en medio del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia.

En conversación con Jornal de Noticias, Fonseca aseguró que "me desperté a las cinco de la mañana con cinco explosiones seguidas", agregando que "tenía un vuelo reservado para hoy, pero ahora es imposible salir de aquí, porque los aeropuertos han sido destruidos y el espacio aéreo ha sido cerrado".

"Lo único que podemos hacer es rezar para que no nos caiga una bomba encima. Sinceramente, no sé cómo voy a salir de aquí", añadió.

"Quisiera agradecer a todos los que enviaron mensajes de cariño y apoyo a mi familia y a mí. Estamos en Kiev y hacemos todo lo posible para mantenernos fuertes durante este momento tan difícil para Ucrania", posteó Fonseca horas después en sus redes sociales.

"Mi familia y yo estamos pasando por un momento muy difícil, en medio de una guerra inaceptable. Sin embargo, creemos que la paz finalmente prevalecerá y debemos permanecer fuertes", finalizó el portugués.

