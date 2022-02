FIFA decidió suspender a Rusia de todas sus competiciones

La FIFA y la UEFA decidieron de forma conjunta suspender a todas las selecciones nacionales y clubes rusos para participar en las competiciones de ambas hasta nuevo aviso, lo que implica la exclusión de Rusia del Mundial de Qatar 2022.

Estas medidas fueron adoptadas este lunes por el Buró del Consejo de la FIFA y el Comité Ejecutivo de la UEFA, respectivamente, los máximos órganos de decisión de ambas instituciones en estos asuntos urgentes, ante la invasión de Ucrania por parte de Rusia iniciada el pasado día 24.

"El fútbol está totalmente unido y es plenamente solidario con todas las personas afectadas en Ucrania. Ambos presidentes esperan que la situación en Ucrania mejore significativa y rápidamente para que el fútbol pueda volver a ser un vector de unidad y paz entre los pueblos", señalaron ambos organismos.

Rusia tenía pendiente disputar la repesca para optar a una de las tres plazas europeas que aún quedan para el Mundial de Qatar 2022. Su primer partido estaba previsto para el 24 de marzo, contra Polonia como local.

En caso de superarlo se debía enfrentar, de nuevo en su campo, al ganador del duelo entre Suecia y la República Checa el 29 de marzo.

En la Liga de Europa, en tanto, el equipo ruso Spartak de Moscú se clasificó para los octavos de final, en los que quedó emparejado con RB Leipzig alemán, para jugar los próximos 10 y 17 de marzo.

Además, en el futsal, el club Tyumen no podrá jugar el Final Four de la Champions League de la disciplina.

