Futbolista turco se negó a ponerse camiseta con mensaje de paz y desata la polémica

El conflicto provocado por el ataque de Rusia a Ucrania llevó al mundo del deporte a tomar una serie de medidas contundentes para mostrar su rechazo a la decisión de Vladimir Putin de iniciar un conflicto bélico.

No obstante, Aykut Demir, capitán del club Erzurumspor, de la segunda división turca, se hizo viral por estos días tras su imagen antes del partido que les enfrentaba a Ankaragucu, donde todos los protagonistas saltaron al campo con una camiseta de "no a la guerra" excepto él.

Demir, nacido en Países Bajos con experiencia en la selección turca, argumentó que en Medio Oriente la gente sufre a diario y que no tiene tanta repercusión como este conflicto actual entre Rusia y Ucrania.

"Miles de personas mueren cada día en Oriente Medio. También me siento mal. Comparto el dolor de la gente inocente", aseguró en el medio turco Fanatik.

"Aquellos que ignoran la persecución están haciendo estas cosas cuando pasa en Europa. No me gusta vestir esa camiseta porque no fue hecha para esos países", afirmó.