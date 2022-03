Juan Tagle envió mensaje a club ruso: Dile a tu presidente que pare la guerra

Inesperada réplica desde San Carlos. Juan Tagle, presidente de Cruzados SADP, respondió por medio de su cuenta de Twitter al club Spartak de Moscú, que publicó un mensaje debido a su expulsión de la actual Liga de Europa de la UEFA.

"La decisión de excluir a nuestro equipo de la Europa League es preocupante. Creemos que el deporte, incluso en los momentos más difíciles, debe tener como objetivo construir puentes, y no quemarlos", reclamó el equipo moscovita.

El mandamás de Universidad Católica contestó tajantemente en inglés. "Habla entonces con tu presidente y pídele que detenga la guerra", escirbió el abogado.

Talk to your President then and request him to stop the war.