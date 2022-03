Tenista ucraniano que se unió al ejército: Sé usar un arma, pero espero no tener que recurrir a ella

Elina Svitolina, una de las mejores tenistas del mundo, se retiró de Monterrey por tener que jugar contra una tenista rusa, pero el recientemente retirado Sergiy Stakhovsky dio un paso más allá: se enlistó en el Ejército para combatir por Ucrania.

"Ha sido una decisión horrible. Aún no sé no cómo lo he hecho. Está siendo muy difícil para mi mujer. Mis hijos ni siquiera saben que estoy aquí. No entienden qué es esto de la guerra. Son demasiado pequeños para saberlo", dijo a la BBC.

"Espero que no tener que recurrir al arma, pero sé disparar y si tengo que hacerlo, lo haré", explicó quien fuera número 31 del mundo durante el 2010.

"Si Ucrania cae, nosotros resistiremos. Pero, siendo sinceros, Rusia tiene una población de 140 millones de personas, que va desde Europa hasta Alaska. Va ser imposible resistir mucho", añadió.

Stakhovsky se retiró del tenis luego de su participación en el último Abierto de Australia, donde quedó fuera en la primera ronda de la qualy. Ahora es un soldado ucraniano en el conflicto con Rusia, lejos de las canchas que recorrió profesionalmente desde 2003.