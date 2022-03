Tuchel se molestó por preguntas del conflicto entre Rusia y Ucrania

El director técnico de Chelsea, el alemán Thomas Tuchel, descargó su enojo este martes en la rueda de prensa previo al encuentro ante Luton por la FA Cup, al ser consultado por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

En medio de la conferencia, un periodista preguntó por la posición del club luego que el magnate ruso Roman Abramovich traspasara la gestión ante las presiones del Reino Unido por su cercanía con el gobierno de Vladimir Putin.

"Escuchen, tienen que parar con esto. No soy político y solo puedo repetir lo mismo. Y me siento mal repitiéndolo porque nunca he vivido una guerra", declaró el DT alemán.

"Solo hablar de ello ya me hace sentir mal porque soy un privilegiado. Estoy aquí sentado en paz, y hago lo mejor que puedo, pero tienen que dejar de hacerme esas preguntas porque no tengo las respuestas", expresó.

- La reacción de Tuchel en rueda de prensa: