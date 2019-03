Nicolás Burgos, el chileno que brilló en el Sudamericano Juvenil de tenis de mesa

El tenimesista chileno Nicolás Burgos fue la gran figura local en el Sudamericano Juvenil que se realizó en el Centro de Entrenamiento Olímpico (CEO), tras conquistar la medalla de oro individual y totalizar tres preseas doradas en el certamen.

Burgos avanzó a los cuartos de final al vencer al argentino Lautaro Soto, por 4-1 (9-11, 11-3, 11-3, 11-4 y 11-5); luego derrotó al brasileño Diogo Silva, por 4-0 (11-8, 11-2, 11-6 y 17-15).

En semifinales superó al número 2 de Brasil, Rafael Torino, por 4-0 (11-9, 11-7, 11-4 y 11-6) y en la final se impuso al favorito Guilherme Teodoro, también brasileño, por 4-2 (11-9, 6-11, 3-11, 11-6, 14-12 y 11-9).

"Estoy muy feliz por el título, por la medalla y porque creo que lo merecía después de lo que habíamos realizado. Estaba con la espina de la competencia por equipos, nosotros queríamos ese oro y no se pudo, pero ahora logré jugar de la mejor forma para ganar este campeonato, que de verdad necesitaba", señaló Burgos en declaraciones al sitio oficial de Fechiteme.

El chileno logró el oro en singles, dobles y dobles mixtos y la medalla de bronce en la competencia por equipos.

El técnico nacional, Cristóbal Ubilla, comentó que "no es fácil mantener el nivel que mostró Nicolás durante todo el torneo, siempre estuvo concentrado y muy fuerte en la mesa y eso no es fácil en este tipo de torneos. A veces te desconcentras, te vas del partido y cuando quieres volver ya estás perdido. No fue fácil para nada, cuando Teodoro quedó arriba, Nicolás sacó lo mejor de su juego y se llevó el campeonato".