Antonia Vergara celebró su participación en el Abierto de Australia

Con tan solo 17 años, Antonia Vergara, apodada "La Pequeña Gigante", volvió a poner a Chile en el mapa del tenis juvenil en el Abierto de Australia, después de 14 años sin una representante en el cuadro femenino de juniors.

La chilena cayó ante la británica Hannah Klugman por 6-2 y 6-3, una de las jugadorss más importantes en el circuito con tan solo 14 años.

"Nunca imaginé jugar primera ronda en una cancha llena, sabía que iba a haber gente, pero nunca de la manera que había hoy. -Estoy- contenta ya solamente por el hecho de estar acá, me hubiese gustado ganar, pero mi rival jugó muy bien y creo que fue un buen partido dentro de todo", mencionó en entrevista con El Deportivo.

"Ella juega muy bien, pero siento que estoy un poco a la par. Obviamente me faltan algunas cosas más específicas para llegar hasta ahí, al nivel de ella, pero me siento bien al saber que son cosas que uno puede trabajar y seguir trabajando, ya que el nivel lo tengo, solamente me falta dar ese pasito más adelante".

Antonia tuvo palabras para referirse a lo que serán sus próximos desafíos: "En Roland Garros voy a saber mucho más a lo que voy, creo que ya voy a tener un poco más de experiencia, obviamente también será en arcilla, que es donde yo me siento más cómoda. He hablado con mi equipo y esa es la gira en la que queremos quemar todas las fichas y tratar de ir lo mejor posible porque creo que Roland Garros puede ser el torneo".