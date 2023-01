Aryna Sabalenka conquistó el título del Abierto de Australia tras remontar a Elena Rybakina

La bielorrusa Aryna Sabalenka (5a de la WTA) logró proclamarse campeona del Abierto de Australia este sábado, al imponerse con una remontada en la final femenina a la kazaja Elena Rybakina (22a).

Después de dos horas y 29 minutos de partido, la jugadora de 24 años se terminó imponiendo en tres sets, por parciales de 4-6, 6-3 y 6-4.

La nacida en Minsk, que conectó 17 aces, puso el broche de oro a una gira australiana impecable, en la que consiguió el trofeo en Adelaida y su primer "grande" de la temporada, tras ceder sólo un set durante todo el certamen, precisamente en esta final.

Además, con este triunfo Sabalenka mantiene su invicto en lo que va transcurrido de este 2023, y volverá a aparecer en el segundo lugar del ranking femenino en la actualización semanal deste este lunes.

