Azarenka lamentó entre lágrimas su derrota en Australia: Lo paso muy mal en estos momentos

La ex número uno del mundo perdió en la ronda inicial contra la alemana Laura Siegemund.

La ex número uno del mundo Victoria Azarenka (53ª de la WTA) lamentó entre lágrimas su derrota de primera ronda en el Abierto de Australia, a manos de la alemana Laura Siegemund (110ª), señalando que atraviesa por un momento complicado y que necesita apoyo para revertirlo.

La bielorrusa, que dejó el circuito durante un tiempo para enfocarse en su embarazo y luego en una lucha legal para la custodia de su hijo, confesó que está luchando para mantener su carrera con vida.

"He atravesado muchas cosas en mi vida y a veces me pregunto por qué tengo que pasar por ellas, pero pienso que me harán más fuerte", dijo tras su partido en Melbourne.

"Quiero creer eso y voy a trabajar muy duro para ello", agregó la raqueta que actualmente marcha en el puesto 53 del ranking femenino.

"A veces solo necesito un poco de paciencia y un poco de apoyo. Ahora mismo es muy difícil luchar y puedo repetir esta palabra, ahora mismo estoy luchando", continuó.

"Fallar es cuando te rindes y no lo intentas otra vez, pero yo estoy luchando. Si voy a continuar luchando y salir de eso, eso es lo que tengo que hacer y eso es lo que haré", finalizó Azarenka.