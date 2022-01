Capitán serbio de Copa Davis: Djokovic vive un maltrato y un escándalo muy grande

El extenista Viktor Troicki, capitán serbio de la Copa Davis, declaró que el "maltrato" que pasa Novak Djokovic en sus intentos de entrar en Australia para jugar el Grand Slam es "un gran escándalo" que no tiene que ver con el deporte.

"No recuerdo que algo así ocurriera a un campeón mundial no sólo del tenis, a uno de los mayores deportistas de todos los tiempos. No recuerdo que un deportista fuese tan maltratado por parte de un Gobierno", dijo Troicki a la televisión pública serbia RTS.

Troicki aseguró que "es un absurdo" que apenas Djokovic haya partido rumbo a Australia aparezcan comentarios de las autoridades australianas sobre su visado, "como si se empeñaran a ocasionarle un problema y no dejarle entrar".

"Son juegos políticos, no tiene que ver nada con el deporte, es un maltrato y un escándalo muy grande", indicó Troicki, al asegurar que otros varios jugadores con la misma exención médica y el visado han entrado en Australia.

Troicki recordó que Djokovic ha conquistado nueve títulos de Abierto de Australia y que tenía un gran deseo de jugar el torneo -que se celebra del 17 al 30 de enero- y de defender el título, con que, de lograrlo, también batiría el récord actual de 20 Gran Slam conquistados.

"Todo es muy extraño, es una sorpresa desagradable", dijo el ex jugador que pidió al organizador de Abierto de Australia proteger a los deportistas participantes.

Según Troicki, Djokovic siempre sale aún más fuerte de situaciones difíciles y que si supera este problema sería "un motivo adicional para ganar el torneo".

También el ministro serbio de Deportes, Vanja Udovicic, declaró por Twitter que el rechazo del visado a Djokovic "es un absurdo y una vergüenza".