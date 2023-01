Elena Rybakina mostró su mejor versión para instalarse en la final de Australia

La kazaja Elena Rybakina (25ª de la WTA) mostró su mejor versión, la misma que le hizo permitió el título en la pasada edición de Wimbledon, y clasificó para la final del Abierto de Australia tras ganar en una hora y 41 minutos a la bielorrusa Viktoria Azarenka (24ª) por 7-6 (4) y 6-3.

La moscovita con pasaporte de Kazajistán se enfrentará en la final de este sábado a la ganadora del choque entre la bielorrusa Aryna Sabalenka y la polaca Magda Linette.

En un primer set parejo, Rybakina supo tomar la ventaja en el desempate, algo que caló hondo en Azarenka, quien pese a la resistencia terminó cediendo ante la potencia y los ángulos de los tiros de la kazaja.

Rybakina buscará de esta forma su segundo Grand Slam luego de que en 2022 celebrará por primera vez en un "grande" en el césped de Londres.

"Las condiciones de hoy eran diferentes y no he podido jugar tan agresiva como me hubiera gustado porque la bola no iba tanto", comentó Rybakina en alusión al viento y el descenso de la temperatura que experimentó Melbourne Park en la tarde de este jueves.