¡Elogio a Massú! Djokovic valoró el trabajo del equipo de Thiem en Australia

El serbio Novak Djokovic, tras ganar por octava vez el Abierto de Australia, elogió el rendimiento de su rival en la final, Dominic Thiem, y auguró que pronto ganará su primer título Grand Slam. Además, valoró el trabajo realizado por el equipo del austríaco, liderado por el chileno Nicolás Massú.

"Pronto vas a ganar más de uno, hoy has estado muy cerca. Conozco a su equipo técnico y están haciendo un gran trabajo. Me gustaría pedir todo el respeto del mundo tanto para su equipo como a su familia", agregó el balcánico.

Además, "Nole" aprovechó la instancia para recordar el fallecimiento de Kobe Bryant, retirada estrella de Los Angeles Lakers en la NBA.

"Todos los días hay sucesos duros y muere gente, como le pasó a una persona tan importante para mi como Kobe Bryant y su hija, así que me gustaría recordar que debemos ser conscientes de estas cosas y estar unidos", sentenció.

Thumb up by Thiem's coach Nicolás Massú when Djokovic said Thiem's team pays a lot of respects to Djoko and his team. Suceeding Günter Bresnik since 2019 Massú seems to be doing the great job. Does he need another coach Thomas Muster? Fine if complementary with Massú, of course. pic.twitter.com/9YZk26Bx1G