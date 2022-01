Exención a Djokovic causó indignación en Australia en pleno repunte del Covid-19

Los australianos, que han sufrido más de 18 meses por el cierre de sus fronteras debido a la pandemia, recibieron este miércoles con indignación la exención médica otorgada al tenista serbio Novak Djokovic para que juegue el Abierto de Australia sin tener que vacunarse.

La vacuna es obligatoria para entrar en el país, pero hay exenciones temporales para las personas que tienen "una condición médica grave", que no pueden ser vacunadas por haber contraído el virus en los seis meses anteriores o han tenido reacción adversa al fármaco, entre otras razones.

Hasta el momento se desconocen los motivos detrás de esa exención otorgada a Djokovic en Australia, donde miles de personas no pudieron salir del país durante la pandemia ni para despedirse de sus seres queridos moribundos y actualmente hacen colas de hasta 9 horas para hacerse pruebas para detectar el virus.

"Novak Djokovic es el tenista más grande de todos los tiempos (...) ha ganado 20 Grand Slams, 87 títulos y miles de millones de dólares sin que sepamos que tiene problemas médicos que lo debilitan", comentó con ironía el jugador de rugby australiano Kevin Barlett en un tuit, reflejando la indignación generalizada.

Novak Djokovic is the greatest tennis player ever. Forget Laver, Agassi ,Federer,Sampras,Nadal,McEnroe,Connors and Borg for Novak has won 20 Grand Slams and 87 titles and a billion dollars without us knowing he had a debilitating medical problem.We have been taken for fools. Kb