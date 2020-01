Fabio Fognini cargó contra el juez de su partido en Australia: Cuando Nadal te lo pide, lo haces

El tenista italiano Fabio Fognini (12° de la ATP) se mostró indignado con el juez de silla brasileño Carlos Bernardes, a cargo de su partido de primera ronda en el Abierto de Australia frente al estadounidense Reilly Opelka (38°), a quien criticó con dureza.

El italiano señaló al sudamericano que es "una vergüenza", pues consideró que le restaba puntos a él y no a su rival, quien lanzó algunos improperios, según sostuvo.

"No puedes quitarme un punto cuando no te estoy diciendo que te jodan. Si te lo dijera, ya sería otra cosa. Él no para de tirar la raqueta y de decir joder todo el tiempo y no le dices nada", le dijo en su idioma natal.

Por eso, Bernardes le replicó que "el idioma oficial es el inglés, háblame en inglés".

"No puedo jugar con un árbitro que no me da tranquilidad. Cuando Nadal te lo pide, lo haces. Si te lo pide Fognini, no lo haces. Y si te lo pide su majestad, (Federer) también lo haces", agregó.

Fognini se ganó una multa económica por su impasse, pero avanzó a la segunda ronda por vencer con marcadores de 3-6, 6-7(3), 6-4, 6-3 y 7-6(5).