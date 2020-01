Los resultados de la primera jornada del Abierto de Australia

Sigue en vivo y online los resultados de este lunes enel Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada.

Cuadro masculino

Novak Djokovic (SER) venció a Jan-Lennard Struff (ALE) por 7-6 (5), 6-2, 2-6, 6-1

Roger Federer (SUI) a Steve Johnson (EE.UU.) por 6-3, 6-2 y 6-2

Marton Fucsovics (HUN) a Denis Shapovalov (CAN), por 6-3, 6-7(9), 6-1 y 7-6(3)

Stefanos Tsitsipas (GRE) a Salvatore Caruso (ITA) por 6-0, 6-2 y 6-3

Matteo Berrettini (ITA) a Andrew Harris (AUS) por 6-3, 6-1 y 6-3

Grigor Dimitrov (BUL) a Juan Ignacio Londero (ARG) por 4-6, 6-2, 6-0 y 6-4

Sam Querrey (EE.UU.) a Borna Coric (CRO) por 6-3, 6-4 y 6-4

Guido Pella (ARG) a John-Patrick Smith (AUS) por 6-3, 7-5 y 6-4

Gregoire Barrere (FRA) a Mohamed Safwat (EGI) por 6-7(10), 7-6(1), 6-4 y 7-6(5)

Ricardas Berankis (LIT) a Roberto Carballés (ESP) por 6-4, 6-2 y 6-2

Daniel Evans (GBR) a Mackenzie McDonald (EE.UU.) por 3-6, 4-6, 6-1, 6-2 y 6-3

Yoshihito Nishioka (JAP) a Laslo Djere (SER) por 6-4, 3-6, 6-2 y 7-6(1).

Philipp Kohlschreiber (ALE) a Marcos Girón (EE.UU.), por 7-5, 6-1, 6-2

Cuadro femenino

Naomi Osaka (JAP) venció a Marie Bouzkova (RCH) por 6-2 y 6-4

Serena Williams (EE.UU.) a Anastasia Potapova (RUS) por 6-0 y 6-3

Ashleigh Barty (AUS) a Lesia Tsurenko (UCR) por 5-7, 6-1 y 6-1

Petra Kvitova (RCH) a Katerina Siniakova (RCH) por 6-1 y 6-0

Cori Gauff (EE.UU.) a Venus Williams (EE.UU.) por 7-6(5) y 6-3

Caroline Wozniacki (DIN) a Kristie Ahn (EE.UU.) por 6-1 y 6-3

Caty McNally (EE.UU.) a Samantha Stosur (AUS) por 6-1 y 6-4

Sofia Kenin (EE.UU.) a Martina Trevisan (ITA) por 6-2 y 6-4

Ann Li (EE.UU.) a Lizette Cabrera (AUS) por 7-6(4) y 7-6(12)

Julia Goerges (ALE) a Viktoria Kuzmova (ESQ) por 6-1 y 6-2

Barbora Krejcikova (RCH) a Kaia Kanepi (EST) por 7-6(3), 2-6 y 6-3

Petra Martic (CRO) a Christina McHale (EE.UU.) por 6-3 y 6-0

Saisai Zheng (CHN) a Anna Kalinskaya (RUS) por 6-3 y 6-2

Tamara Zidansek (ESL) a Na-Lae Han (COR) por 6-3 y 6-3

Lin Zhu (CHN) a Viktorija Golubic (SUI) por 4-6, 6-1 y 7-6(5)

Ekaterina Alexandrova (RUS) a Jil Teichmann (SUI) por 4-6, 6-4 y 6-2

Paula Badosa (ESP) a Johanna Larsson (SUE) por 6-1 y 6-0

Sorana Cirstea (RUM) a Barbora Strycova (RCH) por 6-2 y 7-6(5)

Shuai Zhang (CHN) a Sloane Stephens (EE.UU.) por 2-6, 5-7 y 6-2

Suspendidos

Feliciano López (ESP) vs. Roberto Bautista (ESP), 2-6, 2-1

Jannik Sinner (ITA) vs. Max Purcell (AUS), 7-6(2), 6-2 y 4-4

Kyle Edmund (GBR) vs. Dusan Lajovic (SER), 5-2

Reilly Opelka (EE.UU.) vs. Fabio Fognini (ITA), 6-3, 7-6(3), 1-0

Cristian Garin (CHI) vs. Stefano Travaglia (ITA), 6-4, 6-3, 1-1

Lorenzo Giustino (ITA) vs. Milos Raonic (CAN), 6-2, 6-1, 2-5

Quentin Halys (FRA) vs. Filip Krajinovic (SER), 6-6

Tennys Sandgren (EE.UU.) vs. Marco Trungelliti (ARG), 1-0

Alison Riske (EE.UU.) vs. Yafan Wang (CHN), 7-6(5), 0-0