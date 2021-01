Manager de Thiem confirmó que Nicolás Massú no alcanzará a llegar al Abierto de Australia

El chileno Nicolás Massú, coach de Dominic Thiem, tercero en el ranking mundial, no alcanzará a llegar al Abierto de Australia para acompañar al tenista austríaco durante el desarrollo del primer Grand Slam de la temporada.

El manager de Thiem, Herwig Straka, confirmó la situación al medio austríaco Kleine Zeitung, y apuntó que será el papá del tenista, Wolfgang Thiem, quien estará a cargo de los entrenamientos.

"El papá de Dominic estará a cargo de los entrenamientos y está en contacto permanente con Nico. Nico dio resultado negativo, pero aún así no alcanzará a llegar al Abierto", declaró Straka.

Massú no pudo viajar a Adelaide junto con Thiem este enero para someterse a la estricta cuarentena en la burbuja sanitaria de la ciudad australiana, justamente por un positivo en Covid-19.

De momento, Thiem está en buenas condiciones y seguirá las instrucciones de Massú desde la distancia.

El primer duelo de Thiem en la temporada será el 2 de febrero, ante el italiano Matteo Berretini (10°), en la ATP Cup.

CONFIRMED: Nicolas Massu won’t be able to support Dominic Thiem in Australia. „Dominic's father is in charge of the training and is in contact with Nico a lot. Nico has tested negative since, but still won't make it to the Australian Open“, Thiem’s manager Herwig Straka said.