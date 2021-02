Sofia Kenin arrancó con triunfo su defensa del título en el Abierto de Australia

La estadounidense Sofia Kenin (4a del ránking WTA) arrancó con triunfo su defensa del título en el Abierto de Australia, al vencer en sets corridos a la local Maddison Inglis (133a).

En una hora y 27 minutos de juego, la norteamericana se impuso en dos sets, por parciales de 7-5 y 6-4.

Gracias a esta victoria, Kenin se dio un gusto en su estreno en el certamen oceánico, el cual conquistó el pasado 2020 tras imponerse a la española Garbiñe Muguruza.

La rival de la jugadora de 22 años en la siguiente fase del certamen será la estonia Kaia Kanepi (65a), que eliminó en la primera ronda a Anastasia Sevastova.

No.4 seed @SofiaKenin notched her 8⃣th straight #AusOpen match-win after fending off a stern challenge from Aussie wildcard Inglis -- > https://t.co/5YEXvdgewk pic.twitter.com/WhcSI6zFUt