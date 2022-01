Tenista aseguró tener Covid-19 en pleno duelo del Australian Open y se quejó por los testeos

El tenista local Bernard Tomic (257º del mundo) encendió la polémica en el Abierto de Australia, ya que aseguró en pleno partido de las clasificaciones que tiene Covid-19 y que no se le han realizado oportunamente los testeos.

El hecho se produjo en el encuentro frente al ruso Roman Safiulllin (146º), diciéndole a la jueza de silla en un cambio de lado: "Estoy convencido de que tengo Covid-19. Si no doy positivo de aquí a tres días te invito a cena".

Tomic, quien perdió por 6-1 y 6-4 en un duelo que no alcanzó a durar una hora, aseguró tener síntomas y pidió un examen PCR en el enfrentamiento, quejándose de los testeos en la qualy del primer Grand Slam de la temporada.

“Estoy seguro que en dos días daré positivo, te lo digo. Te compraré la cena si no doy positivo sino tú me invitas la cena (al árbitro). No puedo creer que nadie esté siendo testeado. No hay pruebas oficiales de PCR”



