Alejandro Tabilo se estrelló contra un intratable Jannik Sinner en el Masters de Montreal

Alejandro Tabilo (21° del ranking de la ATP) se despide del Masters 1000 en Canadá tras caer ante el implacable número uno del mundo, Jannik Sinner , en un partido que marcó la gran superioridad del italiano.

El chileno Alejandro Tabilo fue eliminado del Masters 1000 en Canadá al perder contra Jannik Sinner. El partido que se debía jugar ayer, pero se jugó hoy producto de la lluvia, terminó 6-4, 6-3 a favor del italiano .

En la primera manga, Tabilo mostró un buen nivel, pero Sinner se adelantó con una quiebre importante en el séptimo juego del primer set . Desde ese momento, el número uno del mundo tomó el control del encuentro, mostrando por qué es el mejor, quedando 6-4.

En el segundo set, Sinner quebró el servicio de Tabilo temprano y mantuvo su ventaja sin mayores sobresaltos . El nivel de Sinner comenzó a aumentar, marcando una brecha de tenis muy grande, de la que el chileno no se pudo recuperar y en el último juego lo vuelve a quebrar para llevarse el segundo set por 6-3.

Top notch 🙌@janniksin improves to 24-1 on hard courts in 2024 with a 6-4 6-3 win over Alejandro Tabilo. #OBN24 pic.twitter.com/2b0YGuhMvx