Alejandro Tabilo sufrió más de la cuenta para vencer al italiano Cobolli en Wimbledon

Alejandro Tabilo (19° del ranking de la ATP) avanzó este jueves a la tercera ronda de Wimbledon luego de vencer en cinco sets al italiano Flavio Cobolli (48°) por parciales de 7-6(4), 7-6(4), 4-6, 4-6 y 6-4 en casi cuatro horas de partido, en un duelo bastante cerrado que se definió en mínimos detalles.

En el primer set, Tabilo inició con determinación, mostrando velocidad, precisión y efectividad. A pesar de la resistencia de su rival italiano, Cobolli, quien demostró una impresionante rapidez y cobertura de la cancha, el set se definió en un tie break que el chileno ganó por 7-6 (4).

La dinámica del segundo set fue similar, con puntos cortos y juegos rápidos donde ambos jugadores mantuvieron su servicio sin ceder muchas oportunidades de quiebre. Nuevamente, el chileno se llevó el set en el tie break, consolidando su dominio en esos momentos claves del partido y quedándose con el set por 7-6 (4).

A partir del tercer set, comenzaron las imprecisiones por parte de 'Jano', permitiendo a Cobolli tomar la delantera con un quiebre temprano que fue determinante para que el italiano se adjudicara el set por 6-4. En el cuarto set, el italiano mantuvo su nivel y aprovechó las oportunidades para cerrarlo también por 6-4, empatando así el partido.

En el quinto y definitivo set, el chileno-candiense mostró cierta frustración inicial, pero logró recuperarse y mantener el ritmo. Aunque ambos jugadores intercambiaron quiebres, fue Tabilo quien finalmente logró quebrar el servicio de Cobolli en el último juego, llevándose el set y el partido con un marcador de 6-4.

Después de una batalla intensa que duró casi cuatro horas, Alejandro Tabilo avanza a la tercera ronda de Wimbledon. Descansará hasta el sábado, cuando tenga que enfrentar a Taylor Fritz (12°) en horario por definir.

