Horacio Matta, el nuevo entrenador de Alejandro Tabilo, que hasta insulta a sus jugadores de ser necesario

Alejandro Tabilo comentó en mayo pasado que había terminado la relación con su entrenador Guillermo Gómez, con quien trabajó una década, y con el curso de los días se oficializó a Horacio Mata como su nuevo adiestrador.

El estreno en conjunto de Matta con la raqueta nacional se llevó a cabo en el torneo de Queen’s en Inglaterra, donde esta jornada concluyó su paso a la segunda ronda luego de rubricar el triunfo sobre el español Alejandro Davidovich Fokina, por 7-6 (6); 3-6 y 6-1, pero para los no iniciados en el tenis surge la interrogante de quién es Horacio Matta, que tendrá por misión hacer subir aún más a Tabilo en el ranking, que en la actualidad bordea el 20º puesto.

Culmina el trabajo pendiente 👊



🇨🇱 Alejandro Tabilo resuelve de su lado el partido aplazado ante Davidovich por 7-6(6), 3-6, 6-1.



➕ ¡Es la segunda victoria de su carrera en césped! 🌱@QueensTennis | #cinchChampionships pic.twitter.com/EA00hSmIsu — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) June 18, 2024

Quién es Horacio Matta, que recurre a todo método con sus jugadores

Horacio Matta es un técnico chileno de 54 años que se desempeñó en el circuito a fines de la década del 80’, y que después empezó su labor de adiestrador, formando parte de equipos que trabajaron con Nicolás Massú, Fernando González y Cristian Garin.

Con Garin hay un episodio particular en la antesala de Wimbledon 2018, donde tuvo que motivarlo de una forma muy particular, como comentó en su momento el Deportivo, del diario La Tercera. “Me dijo que no iba a ir a jugar la qualy de Wimbledon porque le dolía el brazo y no sé qué. Estuve 15 minutos gritándole por teléfono, insultándolo, obligándolo a que fuera a Londres. Le dije: irás a Londres y no hay otra alternativa. Lo tuve que insultar, fue sin querer y clasificó. Después de eso, me dijo que yo le gritaba mucho y que ya no quería entrenar más conmigo".

Distintas fórmulas para sus jugadores

Matta reconoció que no es algo recurrente en él ese trato a los jugadores, pero que en ocasiones lo debió emplear, ya que “es la manera en que uno tiene que ser. Si quieres un efecto en un deportista tiene que haber alguien que maneje esos ángulos con el jugador".

Ahora Tabilo enfrentará en los octavos de final al estadounidense Tommy Paul (13º de la Atp), que es el quinto preclasificado de este torneo, y para lo cual Horacio Matta ya trabaja en la táctica, porque un triunfo acercará a su nuevo pupilo al 20º lugar del ranking.