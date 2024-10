No son buenas en el tenis: Seguimos a la baja en el ranking de la ATP

Los chilenos en el ranking de la ATP tuvieron variantes negativas en la publicación de la presente semana, y sus actuaciones lejos de las instancias finales, repercutieron negativamente en su ubicación en el escalafón planetario del tenis.

Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry vieron mermadas sus ubicaciones debido a que tenistas circundantes a ellos llegaron a instancias finales en los torneos de Viena y Basilea, en los que el británico Jack Draper le ganó al ruso Karen Khachanov en Austria, y el francés Giovanni Mpetshi Perricard dio cuenta del estadounidense Ben Shelton en Suiza.

Victorious in Vienna 🏆 The moment @jackdraper0 claimed the biggest title of his young career! #ErsteBankOpen pic.twitter.com/rLVZDrbhz2

Alejandro Tabilo descendió un puesto y se posicionó en el casillero 22º del escalafón, mientras que Nicolás Jarry volvió a caer, bajando tres lugares, y ahora aparece como el 34º del planeta, en una semana donde ambos tomarán parte del último Masters 1000 del año, en el campeonato de París-Bercy, donde Jano se medirá con el portugués Nuno Borges, y el Príncipe chocará con el italiano Lorenzo Sonego.

En tanto, Cristian Garin se mantuvo en el puesto 147º y Tomás Barrios ascendió cuatro lugares y el es número 170º del mundo.

El Top Ten del ranking no tuvo cambios, sigue siendo encabezado el italiano Jannik Sinner, que es escoltado por el español Carlos Alcaraz y el alemán Alexander Zverev.

Pero entre los 30 mejores hubo múltiples cambios, de los más relevantes está el ascenso de Ben Shelton que la final en Basiela le hizo subir cuatro puestos, ahora es el 19º del orbe, y este ascenso le hizo desplazar al Tabilo.

Otro salto destacado, gracias a la victoria en Suiza, fue la del francés Giovanni Mpetshi Perricard, que trepó 19 casilleros, está en el lugar 31º, y fue uno de los que hizo bajar a Nicolás Jarry.

✨ The Age of Mpetshi Perricard ✨@MpetshiG's meteoric rise continues as he claims his maiden ATP 500 title, defeating Shelton 6-4 7-6(4) in Basel!#SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/ojVsjRNvDG