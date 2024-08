Tabilo ratifica en Montreal que lo de París 2024 ya quedó en el olvido

Alejandro Tabilo (21º del ranking ATP) ha tenido un año 2024 de gran nivel, y los pasajes negativos estuvieron marcados por su actuación en la arcilla de Roland Garros, tanto en el Grand Slam de Francia como en su participación en los Juegos Olímpicos de París 29024, donde quedó al margen rápidamente, pero su regreso al circuito, tras su paso por la capital francesa, demuestra que eso ya quedó en el olvido.

El itinerario de Tabilo tiene por estas semanas como destino final el Abierto de Tenis de los Estados Unidos, y una de las escalas para demostrar que llega en gran nivel es el Masters 1000 de Montreal en Canadá, donde por la segunda ronda enfrentó este jueves al italiano Lorenzo Sonego (57º), quien ya le había ganado a Jano la única vez que jugaron.

Nuestra principal raqueta en la actualidad entró con todo en el court 9. Quebró de inmediato, pero el italiano hizo lo propio, y Tabilo volvió a romper, pero sabía que ya no podía incurrir en más fallas. Mantuvo su servicio de forma impecable y Sonego vio cómo tras 41 minutos el marcador favoreció al chileno por 6-4.

En el inicio del segundo capítulo, Tabilo siguió imponiendo un juego más sólido, y de inmediato le arrebató el servicio al itálico, y su primer saque comenzó a ser aún más consistente. Los tiros ajustados descolocaron cada vez más a Sonego, que sufrió nuevamente un quiebre en el séptimo juego. El 5-2 se tornó en un verdadero nocaut, ya que en el siguiente juego el chileno lo dejó en cero, y tras una hora con 19 minutos, con un tanteador de 6-4 y 6-2, en una cómoda faena, se alzó con la victoria y clasificó a octavos de final.

El rival de Alejandro Tabilo será ahora el número uno del mundo, el también italiano Jannik Sinner, con quien no existen enfrentamientos anteriores, y que viene de ganar al croata Borna Coric por 6-2 y 6-4, un marcador similar al que Jano se citó con él, y donde quiere demostrar que este 2024 está para seguir soñando.

