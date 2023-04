Murray: "Me gustaría jugar en Roland Garros"

El escocés Andy Murray, que por primera vez en su carrera cayó en la primera ronda del Mutua Madrid Open superado por el italiano Andrea Vavassori, subrayó este jueves su intención de disputar el torneo de Roland Garros porque no sabe si tendrá otra oportunidad para ir en el futuro.

El británico de 35 años reconoció que le gustaría estar en París. "Claro que me gustaría porque no sé si tendré otra oportunidad de volver a jugar allí. Mientras me sienta bien y con salud quisiera tener la oportunidad. Aunque también tengo otras ambiciones, como competir en Wimbledon y esas cosas. Sentado aquí puede que no suene realista, pero es una posibilidad", indicó Murray.

El exnúmero uno del mundo quiere llegar en buena condición al Grand Slam de Londres. "En las experiencias que he tenido gané Wimbledon en el 2013 y no jugué Roland Garros pero en el 2016 hice mi mejor papel en París y gané luego Wimbledon. No lo sé. Es imposible decir que es lo correcto. Es un Grand Slam y quisiera tener la oportunidad de jugar", dijo.