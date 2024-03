Andy Murray superó a David Goffin y se citó con Andrey Rublev en Indian Wells

El británico Andy Murray, exnúmero uno del mundo, tuvo un sólido debut en la primera ronda del Masters 1.000 de Indian Wells, al vencer al belga David Goffin (112°).

Murray, actualmente 61° en el ranking ATP, necesitó una hora y 19 minutos para vencer por 6-3 y 6-2 al belga.

En segunda ronda, Murray chocará con el ruso Andrey Rublev (5°), quien tuvo libre la primera fase por su condición de quinto favorito.

He lives to fight another day 💪@andy_murray storms past Goffin 6-3 6-2 to reach the second round!#TennisParadise pic.twitter.com/OiJV5ULqHj