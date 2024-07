Thiago Seyboth Wild vio impedido su avance a semifinales del ATP de Kitzbühel

Este jueves quedó definida una de las semifinales del torneo categoría ATP 250 de Kitzbühel, Austria, tras los duelos de cuartos de final que vieron despedirse a un tenista sudamericano de la competencia.

El tenista brasileño Thiago Seyboth Wild cayó en la ronda de los ocho mejores del certamen que se disputa sobre polvo de ladrillo ante el alemán Yannick Hanfmann por parciales de 7-6 (2) y 6-4.

El joven sudamericano, ubicado en el escaño 72 del ranking mundial, presionó en la primera manga y alargó la definición del primer set hasta el tiebreak, pero luego no aguantó el ritmo y apenas logró uno de siete puntos de quiebre.

