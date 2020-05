Nick Kyrgios a Andy Murray: Eres mejor jugador que Djokovic y me has complicado más que Nadal

El tenista australiano Nick Kyrgios tuvo una distendida conversación en una transmisión en directo con su par británico Andy Murray, charla que llamó la atención ya que el oceánico bebió vino en todo momento.

Fiel a su estilo, el de Melbourne le comentó a Murray que: "Eres mejor jugador que Novak Djokovic. Tu restabas mis saques y siempre me has complicado más de lo que Rafael Nadal ha hecho".

"Siempre me has puesto en más aprietos que el resto, creo que debes tener una de las mejores carreras de la historia. Siempre te lo he dicho, eres una leyenda viva", agregó.

Durante el diálogo entre ambos los espectadores hicieron comentarios respecto al estado de Kyrgios, quien bebía constantemente vino. Aquello también fue notado por Murray, que le preguntó "¿Cuántas copas llevas?", recibiendo como respuesta un "Las mismas que los juegos que me dejaste ganar aquella vez en Wimbledon. ¿Unas seis? Eso es".

Otro de los puntos polémicos que comentó Kyrgios fue la relación entre el griego Stefanos Tsitsipas y el alemán Alexander Zverev, detallando que "se odian".

Por último, Kyrgios volvió a referirse a su forma de beber, apuntando que: "La verdad es que mi interés por el vino ha aumentado mucho esta cuarentena, creo que he bebido unas seis copas en esta conversación".