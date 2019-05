Sir Andy Murray: La leyenda del tenis fue nombrado caballero en el Palacio de Buckingham

Andy Murray vive actualmente alejado de las canchas de tenis por estar sometido a un proceso de recuperación por una lesión en una cadera. El escocés de 32 años se ilusiona con disputar por última vez Wimbledon y poder cerrar frente a su público una carrera llena de éxitos.

Los principales logros de Murray han sido también festejos para Gran Bretaña, ya que además de sus títulos ATP y el primer lugar en el ránking mundial, se colgó oros olímpicos en Londres 2012 y Río 2016, lo que sumado al trofeo de la Copa Davis 2015 le permitió tener méritos suficientes para ser reconocido por la corona británica.

El tenista fue nombrado caballero por el príncipe Carlos este jueves en una ceremonia solemne y a la vez emocionante en el Palacio de Buckingham.

"Estoy muy orgulloso por haber recibido el nombramiento como caballero de la corona británica. Es un buen día para pasarlo con mi familia; mi esposa y mis padres me han acompañado aquí. Quisiera haber podido traer a mis hijos, pero creo que aún son muy pequeños así que les mostraré la medalla cuando llegue a casa", dijo el oriundo de Glasgow.

Murray, ex número uno, cuenta en su palmarés con 45 títulos oficiales entre los que destaca el US Open del 2012, los títulos de Wimbledon en 2013 y 2016, Masters de Londres de 2016 y las medallas de oro de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016.

Sir Andy Murray receives his Knighthood from The Prince of Wales at today's #Investiture Ceremony at Buckingham Palace 🎾 pic.twitter.com/TJvnbnpVNU